Erzurum Ticaret Borsası
12.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:24
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|Kg
|10,50
|10,50
|10,50
|HTS
|Buğday unu
|Kg
|4,95
|4,95
|4,95
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|53,00
|53,00
|53,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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