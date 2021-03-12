Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

12.03.2021 17:13 | Son Güncelleme: 12.03.2021 17:24
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağın kilogramı 53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PirinçKg10,5010,5010,50HTS
Buğday unuKg4,954,954,95HTS
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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