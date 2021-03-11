Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

11.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) pirincin kilogramı ortalama 9,15 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) pirincin kilogramı ortalama 9,15 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PirinçKg7,2212,019,15HTS
Buğday unuKg6,346,346,34HTS
MakarnaKg3,584,493,92HTS
Kabuklu fındıkKg22,5023,0022,75HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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