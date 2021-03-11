Erzurum Ticaret Borsası
11.03.2021 16:45 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:52
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) pirincin kilogramı ortalama 9,15 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) pirincin kilogramı ortalama 9,15 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|Kg
|7,22
|12,01
|9,15
|HTS
|Buğday unu
|Kg
|6,34
|6,34
|6,34
|HTS
|Makarna
|Kg
|3,58
|4,49
|3,92
|HTS
|Kabuklu fındık
|Kg
|22,50
|23,00
|22,75
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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