Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

10.03.2021 16:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 16:19
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34,25 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 34,25 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 34,2534,2534,25HTS
Kaşar peyniriKg39,0039,0039,00HTS
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
Yağlı peynirKg36,3536,3536,35HTS
Tavuk etiKg14,5017,5016,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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