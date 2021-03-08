Erzurum Ticaret Borsası
08.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:58
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) patatesin kilogramı ortalama 2,38 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) patatesin kilogramı ortalama 2,38 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|2,20
|2,39
|2,38
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|15,96
|15,96
|15,96
|HTS
|Yumurta
|Koli
|14,55
|17,00
|15,54
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf
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