Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

08.03.2021 16:55 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:58
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) patatesin kilogramı ortalama 2,38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) patatesin kilogramı ortalama 2,38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PatatesKg2,202,392,38HTS
Kuru soğanKg2,502,502,50HTS
Yağlı peynirKg15,9615,9615,96HTS
YumurtaKoli14,5517,0015,54HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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