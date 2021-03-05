Erzurum Ticaret Borsası
05.03.2021 16:21 | Son Güncelleme: 05.03.2021 16:24
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı ortalama 39,51 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı ortalama 39,51 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|36,00
|53,00
|39,51
|HTS
|Mercimek
|Kg
|11,50
|11,50
|11,50
|HTS
|Civil peyniri
|Kg
|20,00
|23,00
|21,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,45
|1,40
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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