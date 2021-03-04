Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

04.03.2021 16:57 | Son Güncelleme: 04.03.2021 17:00
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 38 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 38,0038,0038,00HTS
Kaşar peyniriKg36,0050,0037,41HTS
Civil peyniriKg18,0018,0018,00HTS
Yağlı peynirKg32,0040,0037,49HTS
PatatesKg7,007,007,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Mutaf

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