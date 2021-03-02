Erzurum Ticaret Borsası
02.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:34
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Kavurma
|Kg
|48,00
|48,00
|48,00
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|2,50
|2,50
|2,50
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
Haber Yorumları
500