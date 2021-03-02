Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

02.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:34
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kaşar peynirinin kilogramı 32 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg 32,0032,0032,00HTS
KavurmaKg48,0048,0048,00HTS
Kuru soğanKg2,502,502,50HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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