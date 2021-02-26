Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

26.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:18
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 14,67 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 14,67 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tavuk etiKg 8,3918,3514,67HTS
PatatesKg1,205,001,53HTS
Kuru soğanKg1,505,501,63HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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