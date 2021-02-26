Erzurum Ticaret Borsası
26.02.2021 16:15 | Son Güncelleme: 26.02.2021 16:18
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 14,67 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 14,67 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tavuk eti
|Kg
|8,39
|18,35
|14,67
|HTS
|Patates
|Kg
|1,20
|5,00
|1,53
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,50
|5,50
|1,63
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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