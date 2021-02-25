Erzurum Ticaret Borsası
25.02.2021 15:13 | Son Güncelleme: 25.02.2021 15:16
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 44,36 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 44,36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|41,67
|53,00
|44,36
|HTS
|Zeytinyağı
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
Haber Yorumları
500