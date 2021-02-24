Erzurum Ticaret Borsası
24.02.2021 15:15 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:18
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 45 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|35,00
|39,00
|35,36
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|14,90
|14,90
|14,90
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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