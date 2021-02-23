Erzurum Ticaret Borsası
23.02.2021 16:27 | Son Güncelleme: 23.02.2021 16:30
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et küçükbaş
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|9,00
|14,36
|9,22
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|14,00
|15,00
|14,09
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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