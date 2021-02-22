Erzurum Ticaret Borsası
22.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:21
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,54 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|31,00
|38,75
|36,54
|HMS
|Et küçükbaş
|Kg
|38,00
|48,00
|44,10
|HMS
|Kaşar peyniri
|Kg
|27,88
|35,00
|27,89
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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