Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

22.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 22.02.2021 17:21
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,54 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 36,54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 31,0038,7536,54HMS
Et küçükbaşKg38,0048,0044,10HMS
Kaşar peyniriKg27,8835,0027,89HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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