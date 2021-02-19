Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

19.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:08
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 44,0044,0044,00HTS
Civil peynirKg15,0015,0015,00HTS
PatatesKg1,351,351,35HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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