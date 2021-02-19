Erzurum Ticaret Borsası
19.02.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.02.2021 16:08
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 44 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|44,00
|44,00
|44,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|15,00
|15,00
|15,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|1,35
|1,35
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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