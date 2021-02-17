Erzurum Ticaret Borsası
17.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:30
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|İnek sütü
|Kg
|3,00
|3,00
|3,00
|HMS
|Et büyükbaş
|Kg
|31,38
|31,38
|31,38
|HMS
|Buğday
|2,00
|2,10
|2,05
|HMS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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