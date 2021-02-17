Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

17.02.2021 18:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:30
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) inek sütünün kilogramı 3 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
İnek sütüKg3,003,003,00HMS
Et büyükbaşKg31,3831,3831,38HMS
Buğday

2,002,102,05HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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