Erzurum Ticaret Borsası
12.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:13
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,00 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,00 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|32,00
|32,00
|32,00
|HTS
|Süzme bal
|Kg
|60,00
|60,00
|60,00
|HMS
|Buğday
|Kg
|1,50
|1,50
|1,50
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|1,75
|1,80
|1,78
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
Haber Yorumları
500