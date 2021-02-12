Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Erzurum Ticaret Borsası

12.02.2021 16:13 | Son Güncelleme: 12.02.2021 16:13
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,00 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,00 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg32,0032,0032,00HTS
Süzme balKg60,0060,0060,00HMS
BuğdayKg1,501,501,50HMS
İnek sütüKg1,751,801,78HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Muharrem İnce Mustafa Şentop Enis Berberoğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Özcan Deniz Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Deniz Türüç Metin Oktay Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Kar Uzay İzmir Milli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 16:16:27. #1.14#
title