Erzurum Ticaret Borsası
11.02.2021 16:43 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) patatesin kilogramı ortalama 1,40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) patatesin kilogramı ortalama 1,40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Patates
|Kg
|1,35
|1,45
|1,40
|HTS
|Kuru Fasulye
|Kg
|14,85
|16,00
|15,94
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|38,50
|34,51
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,01
|39,01
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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