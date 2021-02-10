Erzurum Ticaret Borsası
10.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:38
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,98 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,98 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|39,50
|60,00
|46,98
|ESKS
|???????Yumurta
|Koli
|16,29
|22,00
|17,64
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,10
|1,10
|1,10
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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