Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

10.02.2021 17:35 | Son Güncelleme: 10.02.2021 17:38
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,98 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,98 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg39,5060,0046,98ESKS
???????YumurtaKoli16,2922,0017,64HTS
BuğdayKg1,101,101,10HMS
İnek sütüKg2,202,202,20HMS
ESKS: Et Süt Kurumu Satış

HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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