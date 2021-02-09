Erzurum Ticaret Borsası
09.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:20
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HMS
|Kuru soğan
|Kg
|2,40
|2,40
|2,40
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,48
|1,48
|1,48
|HMS
|İnek sütü
|Kg
|2,40
|2,88
|2,68
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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