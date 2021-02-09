Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

09.02.2021 17:17 | Son Güncelleme: 09.02.2021 17:20
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg30,0030,0030,00HMS
Kuru soğanKg2,402,402,40HTS
BuğdayKg1,481,481,48HMS
İnek sütüKg2,402,882,68HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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