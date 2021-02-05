Erzurum Ticaret Borsası
05.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:05
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,78 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,78 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et küçükbaş
|Kg
|44,52
|49,47
|48,78
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,40
|3,00
|2,82
|HTS
|Pirinç
|Kg
|9,15
|13,15
|9,52
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
Haber Yorumları
500