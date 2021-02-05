Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

05.02.2021 17:01 | Son Güncelleme: 05.02.2021 17:05
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,78 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) küçükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,78 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et küçükbaşKg 44,5249,4748,78HTS
İnek sütüKg2,403,002,82HTS
PirinçKg9,1513,159,52HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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