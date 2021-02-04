Erzurum Ticaret Borsası
04.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:48
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,92 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,92 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|38,00
|60,00
|47,92
|HTS
|Patates
|Kg
|1,35
|7,00
|2,02
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|40,00
|35,99
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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