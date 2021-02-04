Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

04.02.2021 16:45 | Son Güncelleme: 04.02.2021 16:48
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,92 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 47,92 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 38,0060,0047,92HTS
PatatesKg1,357,002,02HTS
Yağlı peynirKg19,9940,0035,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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