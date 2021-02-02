Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

02.02.2021 16:39 | Son Güncelleme: 02.02.2021 16:43
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 53,30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 53,30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg 43,0068,5053,30ESKS
Et küçükbaşKg39,0039,0039,00ESKS
KavurmaKg47,2247,2247,22ESKS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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