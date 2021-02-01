Erzurum Ticaret Borsası
01.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:58
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|45,00
|45,00
|45,00
|HTS
|Civil Peynir
|Kg
|20,00
|20,00
|20,00
|HTS
|Kaşar Peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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