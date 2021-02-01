Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

01.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:58
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kaşar peynirin kilogramı 30 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg 45,0045,0045,00HTS
Civil PeynirKg20,0020,0020,00HTS
Kaşar PeyniriKg30,0030,0030,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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