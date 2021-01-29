Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

29.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:04
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 10 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru FasulyeKg 10,0010,0010,00HTSG
Et BüyükbaşKg30,0047,1331,60HTSG
YumurtaKoli17,2024,0019,53HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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