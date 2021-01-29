Erzurum Ticaret Borsası
29.01.2021 17:01 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:04
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 10 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) kuru fasulyenin kilogramı 10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru Fasulye
|Kg
|10,00
|10,00
|10,00
|HTSG
|Et Büyükbaş
|Kg
|30,00
|47,13
|31,60
|HTSG
|Yumurta
|Koli
|17,20
|24,00
|19,53
|HTS
HTSG: Hazır Tüccar Satışı Geç
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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