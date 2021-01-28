Erzurum Ticaret Borsası
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Erzurum Ticaret Borsası

28.01.2021 16:45 | Son Güncelleme: 28.01.2021 16:48
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) tereyağının kilogramı 53 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Tereyağı Kg53,0053,0053,00HTS
Kaşar peyniriKg39,0039,0039,00HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Lor peyniriKg10,0010,0010,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Abdülhamit Gül Mustafa Destici Selahattin Demirtaş
Magazin Ebru Yaşar Cansu Dere Feyza Aktan Jason Statham
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Caner Erkin Fatih Terim Nihat Özdemir
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya Cumhuriyet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Erzurum Ticaret Borsası - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.1.2021 16:48:28. #1.14#
title