Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

27.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:09
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,23 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,23 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 47,0050,0048,23HTS
Kaşar peyniriKg30,0030,0030,00HTS
Yağlı peynirKg15,2817,5915,90HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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