Erzurum Ticaret Borsası
27.01.2021 17:05 | Son Güncelleme: 27.01.2021 17:09
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,23 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,23 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|47,00
|50,00
|48,23
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|30,00
|30,00
|30,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|15,28
|17,59
|15,90
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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