Erzurum Ticaret Borsası
26.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:22
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçek yağının kilogramı ortalama 12,17 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçek yağının kilogramı ortalama 12,17 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Ayçiçek yağı
|Kg
|9,17
|15,21
|12,17
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|5,50
|5,50
|5,50
|HTS
|Patates
|Kg
|5,00
|5,00
|5,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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