Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

26.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 26.01.2021 16:22
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçek yağının kilogramı ortalama 12,17 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ayçiçek yağının kilogramı ortalama 12,17 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Ayçiçek yağıKg 9,1715,2112,17HTS
Kuru soğanKg5,505,505,50HTS
PatatesKg5,005,005,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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