Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

22.01.2021 16:59 | Son Güncelleme: 22.01.2021 17:02
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,14 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 46,14 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 36,9765,0046,14HTS
TereyağıKg53,0053,0053,00HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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