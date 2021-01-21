Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

21.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:16
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) pirincin kilogramı 11,88 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) pirincin kilogramı 11,88 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
PirinçKg 11,8811,8811,88HTS
Siyah zeytinKg16,7025,0122,91HTS
Et büyükbaşKg31,0031,0031,00HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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