Erzurum Ticaret Borsası
21.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:16
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) pirincin kilogramı 11,88 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) pirincin kilogramı 11,88 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Pirinç
|Kg
|11,88
|11,88
|11,88
|HTS
|Siyah zeytin
|Kg
|16,70
|25,01
|22,91
|HTS
|Et büyükbaş
|Kg
|31,00
|31,00
|31,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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