Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

19.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 9,42 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 9,42 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Ayçiçek yağıKg 11,4811,4811,48HTS
TereyağıKg39,7742,8240,15HTS
Tavuk etiKg7,1810,289,42HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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