Erzurum Ticaret Borsası
19.01.2021 16:33 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:36
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 9,42 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tavuk etinin kilogramı ortalama 9,42 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Ayçiçek yağı
|Kg
|11,48
|11,48
|11,48
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|39,77
|42,82
|40,15
|HTS
|Tavuk eti
|Kg
|7,18
|10,28
|9,42
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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