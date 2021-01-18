Erzurum Ticaret Borsası
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Erzurum Ticaret Borsası

18.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:40
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,19 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,19 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg 40,7442,7442,19HTS
Civil peynirKg22,2324,0022,95HTS
Kaşar peyniriKg24,0739,0232,97HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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