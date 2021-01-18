Erzurum Ticaret Borsası
18.01.2021 18:37 | Son Güncelleme: 18.01.2021 18:40
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,19 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 42,19 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|40,74
|42,74
|42,19
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|22,23
|24,00
|22,95
|HTS
|Kaşar peyniri
|Kg
|24,07
|39,02
|32,97
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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