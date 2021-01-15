Erzurum Ticaret Borsası
15.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:00
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru incirin kilogramı ortalama 31,40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru incirin kilogramı ortalama 31,40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru incir
|Kg
|22,00
|38,38
|31,40
|HTS
|Kuru kayısı
|Kg
|19,00
|35,00
|23,38
|HTS
|Turşu
|Kg
|2,65
|2,90
|2,70
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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