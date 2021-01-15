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Erzurum Ticaret Borsası

15.01.2021 16:57 | Son Güncelleme: 15.01.2021 17:00
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru incirin kilogramı ortalama 31,40 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru incirin kilogramı ortalama 31,40 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru incirKg 22,0038,3831,40HTS
Kuru kayısıKg19,0035,0023,38HTS
TurşuKg2,652,902,70HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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