Erzurum Ticaret Borsası
14.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:56
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,99
|19,99
|19,99
|HTS
|Tereyağı piknik
|Kg
|1,00
|1,00
|1,00
|HTS
|Pirinç
|Kg
|10,50
|10,50
|10,50
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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