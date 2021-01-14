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Erzurum Ticaret Borsası

14.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 14.01.2021 16:56
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) kaşar peynirinin kilogramı 39 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg39,0039,0039,00HTS
Yağlı peynirKg19,9919,9919,99HTS
Tereyağı piknikKg1,001,001,00HTS
PirinçKg10,5010,5010,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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