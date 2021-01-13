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Erzurum Ticaret Borsası

13.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:10
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,36 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,36 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg30,3630,3630,36HMS
Kırmızı mercimekKg7,827,827,82HTS
İnek sütüKg2,002,002,00HMS
MakarnaKg4,354,504,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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