Erzurum Ticaret Borsası
13.01.2021 17:07 | Son Güncelleme: 13.01.2021 17:10
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,36 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 30,36 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|30,36
|30,36
|30,36
|HMS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|7,82
|7,82
|7,82
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
|Makarna
|Kg
|4,35
|4,50
|4,50
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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