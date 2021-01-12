Erzurum Ticaret Borsası
12.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:46
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|28,00
|28,00
|28,00
|HMS
|Yumurta (koli)
|Kg
|18,32
|21,29
|19,61
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|1,75
|1,75
|1,75
|HMS
|Çarliston biber
|Kg
|3,00
|3,00
|3,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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