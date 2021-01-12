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Erzurum Ticaret Borsası

12.01.2021 16:43 | Son Güncelleme: 12.01.2021 16:46
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 28 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg28,0028,0028,00HMS
Yumurta (koli)Kg18,3221,2919,61HTS
İnek sütüKg1,751,751,75HMS
Çarliston biberKg3,003,003,00HMS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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