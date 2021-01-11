Erzurum Ticaret Borsası
11.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:50
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,10 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,10 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|32,10
|32,10
|32,10
|HTS
|Kırmızı mercimek
|Kg
|9,70
|9,70
|9,70
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,20
|2,20
|2,20
|HMS
|Bulgur
|Kg
|5,27
|6,38
|5,79
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
Haber Yorumları
500