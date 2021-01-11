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Erzurum Ticaret Borsası

11.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 16:50
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,10 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 32,10 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg32,1032,1032,10HTS
Kırmızı mercimekKg9,709,709,70HTS
İnek sütüKg2,202,202,20HMS
BulgurKg5,276,385,79HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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