Erzurum Ticaret Borsası
07.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:22
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,85 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,85 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|35,00
|68,50
|42,85
|ESKS
|Et küçükbaş
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|ESKS
|Göğermiş peynir
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök
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