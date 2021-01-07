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Erzurum Ticaret Borsası

07.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 07.01.2021 16:22
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,85 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 42,85 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaş Kg 35,0068,5042,85ESKS
Et küçükbaşKg35,0035,0035,00ESKS
Göğermiş peynirKg22,0022,0022,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

ESKS: Et ve Süt Kurumu Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

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