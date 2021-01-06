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Erzurum Ticaret Borsası

06.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:12
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 45,91 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 45,91 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
TereyağıKg 44,0048,0045,91HTS
Kaşar peynirKg35,1037,0036,26HTS
Ayçiçek yağıKg10,4811,0110,57HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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