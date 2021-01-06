Erzurum Ticaret Borsası
06.01.2021 16:09 | Son Güncelleme: 06.01.2021 16:12
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 45,91 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) tereyağının kilogramı ortalama 45,91 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|44,00
|48,00
|45,91
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|35,10
|37,00
|36,26
|HTS
|Ayçiçek yağı
|Kg
|10,48
|11,01
|10,57
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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