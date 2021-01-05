Erzurum Ticaret Borsası
05.01.2021 16:53 | Son Güncelleme: 05.01.2021 16:56
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) tereyağının kilogramı 35 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Tereyağı
|Kg
|35,00
|35,00
|35,00
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|16,00
|17,00
|16,47
|HTS
|Göğermiş peynir
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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