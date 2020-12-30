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Erzurum Ticaret Borsası

30.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:56
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 49 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 49 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
KavurmaKg 49,0049,0049,00HTS
PatatesKg1,202,202,12HTS
Kuru soğanKg1,002,001,42HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir

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