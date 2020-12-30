Erzurum Ticaret Borsası
30.12.2020 16:53 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:56
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 49 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kavurmanın kilogramı 49 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kavurma
|Kg
|49,00
|49,00
|49,00
|HTS
|Patates
|Kg
|1,20
|2,20
|2,12
|HTS
|Kuru soğan
|Kg
|1,00
|2,00
|1,42
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Hakkı Demir
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