Erzurum Ticaret Borsası
29.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:32
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 20,64 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 20,64 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru soğan
|Kg
|1,70
|2,00
|1,90
|HTS
|Patates
|Kg
|1,45
|1,50
|1,50
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|19,26
|25,00
|20,64
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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