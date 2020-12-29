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Erzurum Ticaret Borsası

29.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:32
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 20,64 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yağlı peynirin kilogramı ortalama 20,64 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru soğanKg 1,702,001,90HTS
PatatesKg1,451,501,50HTS
Yağlı peynirKg19,2625,0020,64HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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