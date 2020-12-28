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Erzurum Ticaret Borsası

28.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:30
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMA (TL)

SATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg49,5050,00 49,76 HTS
İnek sütüKg2,002,302,26HTS
Kuru fasulyeKg11,84 11,8411,84 HTSG

HTS: Hazır Tüccar Satışı

HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer

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