Erzurum Ticaret Borsası
28.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 28.12.2020 16:30
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 49,76 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA (TL)
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|49,50
|50,00
|49,76
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,30
|2,26
|HTS
|Kuru fasulye
|Kg
|11,84
|11,84
|11,84
|HTSG
HTS: Hazır Tüccar Satışı
HTSG: Hazır Tüccar Satış Geç
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sagip Sezginer
Haber Yorumları
500