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Erzurum Ticaret Borsası

25.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:26
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi 24 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi 24 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
YumurtaKoli24,0024,0024,00HTS
ArpaKg1,401,521,51HMS
BuğdayKg1,531,751,65HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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