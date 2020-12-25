Erzurum Ticaret Borsası
25.12.2020 16:21 | Son Güncelleme: 25.12.2020 16:26
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi 24 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) yumurtanın kolisi 24 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Yumurta
|Koli
|24,00
|24,00
|24,00
|HTS
|Arpa
|Kg
|1,40
|1,52
|1,51
|HMS
|Buğday
|Kg
|1,53
|1,75
|1,65
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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