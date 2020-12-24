Erzurum Ticaret Borsası
24.12.2020 17:13 | Son Güncelleme: 24.12.2020 17:16
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) ) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 40 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|40,00
|40,00
|40,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|39,00
|39,00
|39,00
|HTS
|Patates
|Kg
|2,95
|2,95
|2,95
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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