Erzurum Ticaret Borsası
23.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:39
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|44,00
|51,00
|44,17
|HTS
|???????Et küçükbaş
|Kg
|36,00
|45,20
|43,49
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,78
|1,78
|1,78
|HMS
|Kuru soğan
|Kg
|1,55
|1,77
|1,77
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu
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