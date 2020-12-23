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Erzurum Ticaret Borsası

23.12.2020 16:35 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:39
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 44,17 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg44,0051,0044,17HTS
???????Et küçükbaşKg36,0045,20 43,49HTS
BuğdayKg1,781,781,78HMS
Kuru soğanKg1,551,771,77HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

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