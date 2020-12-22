Erzurum Ticaret Borsası
22.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|50,00
|50,00
|50,00
|HTS
|Kaşar peynir
|Kg
|26,85
|32,06
|31,69
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|17,00
|17,00
|17,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|14,81
|17,00
|16,50
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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