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Erzurum Ticaret Borsası

22.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:24
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 50 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve ortalama fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL) EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg50,0050,0050,00HTS
Kaşar peynirKg26,8532,0631,69HTS
Civil peynirKg17,0017,0017,00HTS
Yağlı peynirKg14,8117,0016,50HTS
HTS: Hazır Tüccar Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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