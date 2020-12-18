Erzurum Ticaret Borsası
18.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:22
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Et büyükbaş
|Kg
|54,00
|54,00
|54,00
|HTS
|Et küçükbaş
|Kg
|45,15
|45,15
|45,15
|HTS
|Tereyağı
|Kg
|46,00
|46,00
|46,00
|HTS
|Yağlı peynir
|Kg
|22,00
|22,00
|22,00
|HTS
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu
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