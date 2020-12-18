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Erzurum Ticaret Borsası

18.12.2020 16:19 | Son Güncelleme: 18.12.2020 16:22
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı 54 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 54,0054,0054,00HTS
Et küçükbaşKg45,1545,1545,15HTS
TereyağıKg46,0046,0046,00HTS
Yağlı peynirKg22,0022,0022,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Hocaoğlu

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