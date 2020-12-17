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Erzurum Ticaret Borsası

17.12.2020 16:27 | Son Güncelleme: 17.12.2020 16:32
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,03 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,03 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Et büyükbaşKg 44,5550,0048,03HTS
Et küçükbaşKg49,5249,5249,52HTS
İnek sütüKg2,502,502,50HTS
Kaşar peyniriKg30,0030,0030,00HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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