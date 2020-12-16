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Erzurum Ticaret Borsası

16.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:06
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kuru soğanKg 1,003,001,75HTS
PatatesKg1,253,001,56HTS
BuğdayKg1,481,751,54HMS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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