Erzurum Ticaret Borsası
16.12.2020 17:03 | Son Güncelleme: 16.12.2020 17:06
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) kuru soğanın kilogramı ortalama 1,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kuru soğan
|Kg
|1,00
|3,00
|1,75
|HTS
|Patates
|Kg
|1,25
|3,00
|1,56
|HTS
|Buğday
|Kg
|1,48
|1,75
|1,54
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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