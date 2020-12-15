Erzurum Ticaret Borsası
15.12.2020 16:33 | Son Güncelleme: 15.12.2020 16:36
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı 1,75 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsasında (ETB) buğdayın kilogramı 1,75 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Buğday
|Kg
|1,75
|1,75
|1,75
|HTS
|Pirinç
|Kg
|8,40
|8,40
|8,40
|HTS
|İnek sütü
|Kg
|2,00
|2,00
|2,00
|HMS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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