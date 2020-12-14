Erzurum Ticaret Borsası
14.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:09
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.
Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.
ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|BİRİM
|EN AZ FİYAT (TL)
|EN ÇOK FİYAT (TL)
|ORTALAMA
|SATIŞ ŞEKLİ
|Kaşar peyniri
|Kg
|27,78
|32,00
|30,38
|HMS
|Et büyükbaş
|Kg
|47,02
|56,02
|48,89
|HTS
|Civil peynir
|Kg
|25,02
|28,80
|25,28
|HTS
HMS: Hazır Müstahsil Satış
Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç
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