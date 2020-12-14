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Erzurum Ticaret Borsası

14.12.2020 16:09 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:09
Erzurum Ticaret Borsası

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.

Erzurum Ticaret Borsası'nda (ETB) büyükbaş hayvan etinin kilogramı ortalama 48,89 liradan satıldı.

ETB'de işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

ÜRÜN CİNSİBİRİM EN AZ FİYAT (TL)EN ÇOK FİYAT (TL)ORTALAMASATIŞ ŞEKLİ
Kaşar peyniriKg 27,7832,0030,38HMS
Et büyükbaşKg47,0256,0248,89HTS
Civil peynirKg25,0228,8025,28HTS
HTS: Hazır Tüccar Satışı

HMS: Hazır Müstahsil Satış

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlhami Erkılıç

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